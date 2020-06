Dans ma bulle

20 novembre 2009 du savon aux herbes Je me remets aux savons en ce moment, et j'en profite pour vous présenter celui parfumé au Romarin ... Cette huile essentielle possède des vertus très intéressantes pour contrer les petits ennuis dûs au froid & au vent , aux repas lourds des fêtes de fin d'année et soutient le moral et la forme vascillants. En bas je vous mets mes propriétés et indications du romarin. Voici mon premier savon marbré ^o^ et c'est assez réussi! Comme je n'ai pas fini la coupe, le montage ne montre que les effets de marbrage. Propriétés du Romarin officinalis : - Anticatarrhal, mucolytique - Régénérateur hépatocytaire et drainante hépatique

- Régulateur endocrinien

- Lipolytique

- Equilibrant du système nerveux

- Tonique cutané, cicatrisant

- Anti-infectieux

- Antiseptique

- Tonique cardiaque Indications du Romarin officinalis : - Sinusites, bronchites, asthme, congestions pulmonaires

- Insuffisances hépato-biliaires, drainage hépatique

- Hépatites et entérocolites virales

- Vaginites leucorrhéique, leucorrhée

- Arythmies et tachycardies

- Dépressions et fatigues nerveuses - Couperose, acné, séborrhée, varicosités

07 juillet 2009 troc de matières premières et additifs Nouvelle catégorie pour les denrées cosmétiques! Avec ces trocs , voici la possibilité de trouver les matières en petite quantité! Pas besoin d'être cosméteuse pour me proposer un troc, j'aime découvrir tous les univers ;p argile blanche peaux fragiles argile verte , peau normale lécithine de soja (émulsifiant, pour les laits et démaquillants) sel d'hymalaya (gros sel ou sel fin) lithotame (riche en 32 oligo éléments ) poudre d' arrow-root (matifie, purifie, absorbe, donne un toucher doux et soyeux) rassoul , commerce équitable ("terre qui lave") poudre d'alun (astringent, hémostatique, adoucissant, purifiant & anti-transpirant) poudre d'acérola (Vitamine C, fatigue, affections hivernales, diarrhées, sport) concentré de vitamines dans l'acérola en poudre (100%) ingrédient exceptionnel pour peaux fatiguées, endormies, matures, exposées... je recommande!! vigne rouge feuille, l'herbier de france, certifié bio ortie piquante feuille, l'herbier de france, certifié bio sauge feuilles, l'herbier de france, certifié bio 2 flacons pet et 1pot à visser (vides, neufs, propres) Huile essentielle Cyprès toujours vert 10ml, ouvert en mars 2009, manque <1ml. Odeur: très boisée avec une note fraîche, caractéristique du bois de cyprès. Propriétés: Purifiant, astringent et tenseur modéré, Facilite la circulation sanguine- Décongestionnant du bassin, Activateur rénal et hépatique, diurétique, Purifiant, Equilibrant de la pression sanguine, Renforce le contrôle émotionnel et la capacité à décider. Huile essentielle de Katafray de AZ 10ml, ouvert en mars, manque qq gouttes. Odeur : boisée, balsamique et agréable. Propriétés : Tonique et fortifiante, Ant i-inflammatoire, Antalgique (anti-douleur). Huile essentielle Ravensara aromatique AZ 10ml ouvert en mars, manque qq gouttes. Odeur : terpinolée, légèrement épicée et anisée. Propriétés : tonique, anti-stress, antivirale puissante, immunostimulante. Huile essentielle H&T Myrte rouge BIO 10ml, ouvert en mars, manque qq gouttes. Odeur : fraîche et boisée. Propriétés: Antispasmodique, d écongestionnante veineuse et lymphatique. Huile essentielle H&T Niaouli BIO 10ml, ouvert en mars, manque qq gouttes. Odeur : fraîche, légèrement et fortement amère lorsqu'elle est fraîche, avec une note "eucalyptus". Propriétés : Anti-bactérienne active sur les coques gr. +, Antivirale puissante, Radioprotectrice cutanée, Antifongique, Anticatarrhale, expectorante, Anti-inflammatoire et antiprurigineuse, Décongestionnante veineuse et lymphatique, Stimulante immunitaire, Tonique cutanée A suivre... la suite de cette liste!!

02 juillet 2009 une recette de soin démaquillant tout doux pour le visage Un soin démaquillant tout doux pour le visage... 35ml Ingrédients: o 8 gr d'aloé vera o 10 ml d'eau minérale o 1.5 gr de glycérine végétale o 8 gr d'huiles végétales (préférez un mélange d'huiles sèches et réparatrices pour l'été, tel que sésame, pépins de raisins, macadamia, bourrache, soja -riche en Vitamine E et très belle teinte) o ajoutez 9% d'émulsifiant naturel o quelques actifs selon les besoins de votre peau ainsi qu'un conservateur naturel : J'ai choisi pour son effet réparateur l'extrait de camomille, pour l' hydratation de l'acide hyaluronique pur, pour la cicatrisation après soleil de la poudre de mûre, et de la DHA naturelle pour son effet bonne mine . o Fragrance ou huiles essentielles : j'ai choisi pour ma peau l'HE Petitgrain Bigarade assorti d'agrumes pour un parfum doux et apaisant, et un effet réparateur! o colorant naturel: selon vos envies!! La teinte naturelle obtenue avec ce mélange convient très bien pour ce type de soin démaquillant! Mélanger le tout au batteur émulsionneur puis versez la préparation dans un pot stéril à l'aide d'outils stérilisés. Laissez reposer 24h au réfrigérateur avant d'utiliser la préparation. Préférez préparer de petites quantités de ce soin qui s'applique par noisettes... vous pourrez ainsi tester et améliorer votre recette si besoin, et éviterez la contrainte de stockage dans votre réfrigérateur. Attention, conserver à l'abri de la lumière et de la chaleur, n'oubliez pas, les conservateurs naturels ont un effet moindre que ceux artificiels et lors de la préparation et l'utilisation, limiter les risques de contamination! Recette inspirée par Lils http://lils63.canalblog.com/ qui s'est inspirée de Réo... ça m'inspirait!!